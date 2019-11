Cruzeiros do Norte apresenta no final do mês o seu enredo para o Carnaval 2020

O Grupo Carnavalesco Cruzeiros do Norte, campeão do Carnaval 2019, apresentará, a 29 de Novembro, o seu enredo para o Carnaval 2020 e cujo tema ainda está no segredo dos deuses, mas o presidente da agremiação afirma que será um tema forte com o propósito de fazer melhor que no ano transacto e assim revalidar o título conquistado.

Jailson Juff, numa primeira abordagem feita pelo NN, garante que o Cruzeiros do Norte tudo fará para revalidar o título de campeão do Carnaval da ilha do Porto Grande. Mas, para isso, espera um forte engajamento de toda a direcção e à dedicação da população de Cruz, para que essa reconquista seja possível.

Para além do enredo, conforme Juff, será apresentado durante o evento que se realizará no Miradouro de Cruz João Évora, espaço que pelo segundo ano consecutivo acolherá este ato, tendo a vista de São Vicente e a sua baía como pano de fundo, a música oficial, a rainha da bateria e a família real do grupo, entre outros, sendo que a família real do carnaval ainda permanece em segredo.

A única certeza neste momento é que o grupo espera ter este ano três rainhas, uma proveniente dos Estados Unidos da América, outra da Cidade da Praia e uma outra ainda por confirmar. Por sua vez o rei virá do exterior, mais precisamente da Holanda. Já a rainha de bateria foi escolhida por nomeação do grupo.

“Apesar de termos sido campeões no ano passado, queremos fazer melhor. O nosso trabalho consiste sempre em tentar fazer melhor, porque é o nosso objetivo apresentar um carnaval de bom nível” salienta o líder desta agremiação.

A entrada em cena este ano do grupo Vindos do Oriente que liderou as conquistas recentes do Carnaval mindelense não assusta o líder dos atuais campeões, reforçando que o Cruzeiros está focado em contornar a desigualdade orçamental com outros grupos, apresentando um “desfile feito único e exclusivamente com base na arte”.

Jailson Djuff que já leva 11 anos à frente deste grupo, fundado em 1984, que já conquistou o primeiro lugar por três vezes consecutivas no Carnaval de São Vicente a que se soma a vitória na edição de 2019, procura, mais uma vez, coroar a população de Cruz João Évora com mais um título.