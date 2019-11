Praia: Mais um caso de suposto homicídio

4/11/2019 17:37 - Modificado em 4/11/2019 17:38

Segundo notícia divulgada esta tarde pela Inforpress, as autoridades policiais estão a investigar um suposto caso de homicídio ocorrido no fim de semana, na cidade da Praia.

Trata-se, segundo fontes policiais, de Gilson Manuel Gomes dos Santos, mais conhecido por “Gí de Anália”, de 26 anos de idade, residente em Achada Mato, cujo corpo foi encontrado sem vida na manhã de sábado, dia 02 de novembro, na localidade de Cobom Mendes.

Segundo as mesmas fontes ainda não foi identificado nem localizado o autor do presumível crime mas, as autoridades garantem que “estão no terreno para capturá-lo”, assim como esclarecer as circunstâncias do suposto crime.

Este é, em cerca de duas semanas, o quarto caso registado na capital, depois dos homicídios de Marlice, que foi encontrada morta numa encosta de Monte Babosa, do agente policial Hamilton Morais morto a tiro no bairro de Tira Chapéu e o jovem Anildo, assassinado à facada em Safende. Sendo este último o único caso em que já se encontra identificado o suposto autor do crime.