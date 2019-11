Santo Crucifixo abre época com conquista da Supertaça de Santo Antão Norte

4/11/2019 16:13 - Modificado em 4/11/2019 16:13

Foto: Pitch Moreira

A equipa do Santo Crucifixo, adversária do Mindelense na Supertaça de Cabo Verde, venceu este fim-de-semana a décima edição da Supertaça de futebol em Santo Antão Norte, ao derrotar a equipa de Janela por 3-1.

Com golos de Gogol, Robinho e Gil, o adversário do Mindelense, conseguiu levar de vencida a formação de Janela, equipa recém promovida à primeira divisão nesta região desportiva e finalista vencido da última edição da Taça de Santo Antão, que marcou por intermédio de Maui.

A equipa de Coculi, vila situada no interior do concelho da Ribeira Grande, que em 2018/2019 fez a sua melhor época de sempre, com a conquista do campeonato regional, taça regional e Taça de Cabo Verde, começou assim a presente temporada “com o pé direito”, ao ganhar a Supertaça regional, frente à equipa de Janela.

De recordar que a 3ª edição da Supertaça de Cabo Verde, que opõe o Clube Sportivo Mindelense ao Santo Crucifixo, está marcada para 30 de Novembro no estádio Municipal do Porto Novo, em Santo Antão, prova promovida pela Federação Cabo-verdiana de Futebol.

O Mindelense joga na qualidade de campeão de Cabo Verde, já o Santo Crucifixo como vencedora da Taça de Cabo Verde.