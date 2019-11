Olavo Correia Silva “Cerca de 179 mil cabo-verdianos são pobres, sendo que a maioria vive no meio rural”

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou hoje que Cabo Verde tem cerca de 179 mil pessoas pobres, sendo que a maioria vive no meio rural, o que implica mais esforços do Governo.

De acordo com Olavo Correia, que falava durante a cerimónia de abertura do Workshop Nacional “Melhorar as Bases da Ciência Climática nas Actividades a serem financiadas pelo Fundo Verde do Clima (GCF) em Cabo Verde”, essas populações são muito vulneráveis aos efeitos climáticos.

O mesmo, citado pela Rádio Pública, salientou que urge a criação de um programa sustentável, durável para o mundo rural, capaz de ultrapassar os resultados dos programas de emergência que têm sido levados a cabo para fazer face às secas.

“Os eventos climáticos extremos registados nos últimos anos, comprovam a fragilidade do nosso país e afectam negativamente o seu crescimento económico. O país está perante uma das maiores secas cíclicas e como consequência, há o indício de início de uma crise alimentar que já está a afectar as populações residentes no meio rural, consideradas as mais vulneráveis à insegurança alimentar” adiantou o vice-primeiro-ministro.

Correia a Silva adiantou que esta situação levou o Governo a fazer sucessivos esforços extraordinários, através de programas de emergência e de mitigação para fazer face aos efeitos climáticos. Mas, a questão que se coloca tem a ver com a criação de um programa sustentável, durável para o mundo rural.

“É necessário e urgente reforçar a capacidade dos serviços de hidrometeorologia, melhorar as informações do clima, as previsões sazonais, os cenários climáticos, tudo aquilo que tem a ver com investigação à volta do clima, à volta do tempo e à volta do próprio território. Sem esses conhecimentos científicos dificilmente podemos ter políticas económicas e públicas ajustadas”, referiu Olavo Correia.