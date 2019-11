Microsoft desvenda novo logótipo do navegador Edge

4/11/2019 13:28 - Modificado em 4/11/2019 13:28

O ícone faz lembrar uma onda do mar e está menos parecido ao logótipo do Internet Explorer.

A Microsoft desvendou o logótipo do seu navegador Edge, mais parecido com uma onda indicando o ato de navegar na Internet.

O logótipo foi desvendado como parte de um elaborado jogo organizado pela Microsoft, onde os colaboradores partilharam pistas com imagens e puzzles, conta o The Verge. O objetivo foi também reunir a comunidade em torno do novo navegador desenvolvido a partir do Chromium da Google.

Ainda está para ser anunciada a data de lançamento deste novo Egde mas, entretanto, o logótipo já é um bom sinal do afastamento da Microsoft o antigo Internet Explorer, cuja influência ainda se fazia notar no Edge nestes primeiros anos.

Por Notícias ao Minuto