São Vicente recebe durante cinco dias a quinta Missão Empresarial Alemã de Energia

4/11/2019 01:18 - Modificado em 4/11/2019 01:18

Acontece em Mindelo, São Vicente, entre os dias 11 e 15 de novembro, a quinta Missão Empresarial Alemã de Energia, subordinada ao tema “Gestão Energética, incluindo Energias Renováveis, nos sectores Agro-alimentar e Economia Marítima de Cabo Verde”.

Esta iniciativa, organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã e com o apoio de várias entidades sectoriais de Cabo Verde, divide-se em duas partes distintas

O V Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia, que tem lugar no dia 12 de Novembro, na Universidade do Mindelo (Auditório Onésimo Silveira) e que marca o início da Missão e a agenda de atividades da semana da XXIII edição da FIC – Feira Internacional de Cabo Verde.

Nos dias 13 a 15 de Novembro o programa da Missão continua com Reuniões Bilaterais previamente agendadas entre os participantes alemães e potenciais parceiros cabo-verdianos.

O Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia constitui uma oportunidade para todos os participantes obterem informações em primeira mão sobre as tecnologias e os desafios na área da eficiência energética, incluindo energias renováveis, para os setores agroalimentar e economia marítima na Alemanha e em Cabo Verde. Seis empresas alemãs irão apresentar os seus produtos e serviços bem como possíveis domínios de cooperação com empresas em Cabo Verde.

A sessão de abertura fica a cargo do Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, e conta com a participação nesta missão empresarial de algumas empresas alemãs.

Há já vários anos que a Câmara Luso-Alemã, uma instituição que reúne mais de 1000 associados em Portugal, na Alemanha e noutros países, promove com sucesso o estabelecimento de parceiras de negócio entre empresas cabo-verdianas e empresas alemãs na área energética, ao mesmo tempo que procura dar um contributo no fomento da competitividade da economia cabo- verdiana.

Esta iniciativa da Câmara Luso-Alemã realiza-se em colaboração com o Ministério da Indústria, Comércio e Energia (MICE), o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), o Ministério da Economia Marítima (MEM), a Cabo Verde TradeInvest (CVTI), as Câmaras de Comércio e Indústria de Sotavento (CCISS) e de Barlavento (CCB), a FIC bem como a consultora alemã RENAC (RenewablesAcademy), e conta com o apoio do Ministério Federal Alemão de Economia e Energia e integra-se no âmbito da iniciativa “ExportinitiativeEnergie”.