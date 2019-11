Santo Antão: Mais dois navios escalam em Porto Novo no arranque da temporada de cruzeiros

Dois navios de cruzeiros escalaram hoje, 3 de Outubro em Santo Antão, ilha que já recebeu seis navios de médio e pequeno porte, neste arranque da temporada de cruzeiros, que aconteceu em Outubro, com milhares de passageiros a bordo.

A ilha das Montanhas está a afirmar-se no segmento de mercado dos navios de médio e pequeno porte, com o porto do Porto Novo a afigurar-se entre os portos que recebem com alguma frequência esse tipo de navios, promovendo assim o turismo na ilha.

De acordo com a Empresa Nacional da Administração dos Portos (Enapor), citado pelo Inforpress, pelo menos quatro linhas de cruzeiros – Compagnie du Ponant, Noble Caledonie, Variety Cruise e Hapag-Lloyd, já escalam, com alguma frequência, praticamente todos portos de Cabo Verde, incluindo o do Porto Novo, em Santo Antão.

Para os operadores turísticos santantonenses, este segmento de turismo será um mercado importante em Santo Antão, visão esta partilhada pelo próprio Governo que admite a possibilidade de a ilha passar a receber até 20 por cento (%) dos cerca de 200 mil cruzeiristas que deverão aportar, anualmente, São Vicente, com a construção do terminal.

Empresa Nacional da Administração dos Portos explica com 245 metros lineares de berço de acostagem, devido às obras de expansão e modernização realizadas em 2011, o porto do Porto Novo, passou a ter todas as condições para receber navios de cruzeiros de pequeno e médio porte.

Para esta empresa Cabo Verde, está a ganhar consistência no segmento de mercado dos pequenos navios de cruzeiros enquanto destino emergente, com pelo menos quatro linhas de cruzeiros a escalarem, com alguma frequência, os portos de praticamente todas as ilhas.

