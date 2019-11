Salamansa: Acusado de pedófilia conhece sentença esta segunda-feira

4/11/2019 00:44 - Modificado em 4/11/2019 00:44

Tem lugar nesta segunda-feira, no Tribunal de São Vicente, a leitura do acordão de sentença do alegado pedófilo acusado pelo Ministério Público de cinco crimes de agressão sexual contra cinco crianças, na localidade de Salamansa.

O indíviduo de 53 anos e bastante conhecido nessa aldeia piscatória, está a ser acusado destes crimes de abuso sexual de menores com penetração, poderá a ser responsabilizado pelo menos por um destes crimes.

A defesa do arguido, considerou nas alegações finais que os exames ginecológicos efectuados por dois especialistas não confirmaram a penetração sexual e que houve dúvidas em relação outro deles.

Portanto a defesa considerou, na altura que, caso venha a ser condenado, que seja apenas onde existam provas evidentes e absolver nas situações em que a sua inocência ficou provada.

O acusado que era responsável das chaves da capela da capela da localidade foi denunciado por uma das vítimas, de 12 anos, em Abril deste ano. O suspeito foi acusado de agressão sexual com penetração e os familiares garantem que há mais de um ano as crianças vinham sofrendo abusos, estes acreditam que a justiça será feita e que, o alegado pedófilo irá pagar pelos seus crimes.

A criança, não aguentando mais os abusos, procurou o pároco da Igreja de Nossa Senhora da Luz para desabafar e partilhar o seu sofrimento com o pároco.

O alegado violador, está em prisão preventiva na Cadeia da Ribeirinha, depois de ter sido detido, fora de flagrante delito. O indivíduo, de 53 anos, está acusado da prática de cinco crimes de agressão sexual de menor com penetração.

Alguns dos actos terão sido cometidos dentro da capela de Salamansa e também na casa do suspeito.