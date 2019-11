Torneio Abertura: Farense é o novo líder a par do Batuque

4/11/2019 00:19 - Modificado em 4/11/2019 00:19

Embora seja em igualdade pontual com o Batuque FC, o Farense é o novo líder do Torneio Abertura de São Vicente, ao vencer este domingo a formação do Falcões do Norte por 2-0.

Farense e Falcões do Norte entraram para este jogo dependendo apenas de si próprios para igualar os sete pontos do Batuque e a liderança da prova. Mas, foi o Farense a conseguir tal proeza e beneficiando do seu golo average é o novo líder da prova.

Numa primeira parte em que foi toda ela dominada pela equipa de Fonte Filipe, valeu ao Falcões, equipa que este ano subiu ao convívio dos “grandes”, a sua defensiva que ia dando conta das investidas do adversário.

Já no segundo tempo as coisas começaram a correr mal para a turma de Chã de Alecrim, com a expulsão de Djack aos 55 minutos. Uma expulsão que motivou maior pendor ofensivo do Farense e o baixar das linhas do Falcões.

No entanto o primeiro golo da partida só apareceu à passagem do minuto 77, quando Pilha converteu da melhor forma possível a marcação de uma penalidade a favor dos comandados de Bassana. Num lance onde o árbitro do encontro castigou uma suposta mão na bola de um jogador de Chã de Alecrim, que não teve neste jogo o seu treinador principal no banco dos suplentes.

O resultado deste jogo ficou fechado a dois minutos dos 90, quando o avançado Gil aproveitou um passe feito na medida certa, para bater novamente o guarda-redes do Falcões.

No segundo jogo do dia Derby e Castilho não foram além de um empate sem golos, numa partida marcada por uma má qualidade de jogo de ambas as formações, não havendo oportunidades claras de golo.

Com estes resultados o Farense saltou para a liderança com os mesmos sete pontos que o Batuque FC, mas leva vantagem no seu golo average. O CS Mindelense ocupa agora a terceira posição com 5 pontos, seguido na quarta posição pelo Falcões do Norte com quatro pontos. Académica do Mindelo com três pontos ocupa a quinta posição. Castilho e Derby somam dois pontos. Já na última posição surge agora o Salamansa com apenas um ponto.

A fechar a 4ª jornada, no próximo domingo, Farense e Batuque encontram-se em jogo de lideres.