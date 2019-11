Polícia Federal prende em São Paulo maior traficante de pessoas do mundo

2/11/2019 23:35 - Modificado em 2/11/2019 23:35

A Polícia Federal, em uma ação conjunta com a Agência Norte-Americana de Imigração, prendeu Saifullah Manun, apontado como o maior traficante de imigrantes do mundo.

Natural de Bangladesh, Manun foi detido no Brás, região central de São Paulo, onde morava há seis anos. Ele é suspeito de comandar uma organização criminosa que já levou quase 200 pessoas do continente asiático para os Estados Unidos passando pelo Brasil.

Grande parte das pessoas que foram levadas ilegalmente para os Estados Unidos eram de países do sul da Ásia, como Paquistão, Índia e Afeganistão. Os imigrantes desembarcavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos e eram transportados para Rio Branco, no Acre. A partir daí, eles faziam a perigosa travessia por nações das Américas do Sul, Central e do Norte até chegarem ilegalmente em solo norte-americano.

Por Ansa