Morre um dia antes do casamento e é enterrada com o vestido de noiva

2/11/2019 23:01 - Modificado em 2/11/2019 23:01

Família e amigos estão revoltados com o incidente e apontam o dedo à falta de sinalização rodoviária e aos serviços de emergência.

Milena de Andrade tinha 23 anos e preparava-se para casar esta sexta-feira. Porém, a professora, que vivia na Grande São Paulo, no Brasil, morreu atropelada um dia antes de subir ao altar.

Conta o G1 da Globo que Milena foi atropelada por um motociclo em Francisco Morato quando se dirigia para o seu local de trabalho.

De acordo com a família, aquela zona não tem sinalização rodoviária e o facto de o socorro médico ter demorado “40 minutos a chegar” ao local poderá ter impedido que Milena sobrevivesse.

“Não há nenhuma sinalização naquela zona. Os carros pararam para ela passar, mas um motociclista passou na lateral e acertou em cheio”, contou ao G1 Gustavo Tochi, primo da vítima.

Ainda segundo Gustavo, Milena “ficou cerca de 40 minutos no chão a convulsionar à espera do resgate” e quando a ambulância chegou “não tinha ninguém para prestar atendimento”, pois o único ocupante do veículo médico era o motorista.

© Divulgação

O funeral de Milena realizou-se na sexta-feira às 09h00, à mesma hora em que a jovem professora deveria subir ao altar.

“O sonho dela era casar”, disse ainda Gustavo, explicando que foi por essa razão que Milena foi a enterrar com o vestido de casamento.

Num comunicado enviado à imprensa local, a prefeitura [o equivalente à autarquia em Portugal], fez saber que o alerta para o atropelamento foi “dado às 06h35”.

“A ambulância dirigiu-se imediatamente ao local onde chegou em oito minutos. Foi feita, imediatamente, a remoção para o hospital de referência de trauma mais próximo, que fica a poucos metros do local do acidente, o Hospital Lacaz, sendo registado o atendimento à vítima às 06h49”, lê-se na nota citada pelo G1.

Por Notícias ao Minuto