Rui Alberto Leite “Queríamos muito vencer o jogo para que pudéssemos passar para a liderança”

2/11/2019 22:25 - Modificado em 2/11/2019 22:25

O técnico dos Leões da Rua de Praia, Rui Alberto Leite, apesar do empate a uma bola cedido frente ao Batuque, sublinhou a exibição feita pela sua equipa e a atitude colocada em campo pelos seus jogadores.

Em declarações no final da partida, o treinador dos encarnados começou por assinalar que estiveram em campo duas equipas que jogam com estilos diferentes, onde o Batuque, ao contrário do Mindelense, privilegia um jogo mais aberto, a todo o terreno e com a intuição de poderem encaixar as suas mudanças táticas.

“Tem (Batuque) jogadores de qualidade, mas nós também os temos. Estamos a cada dia que passa a acreditar mais no nosso modelo de jogo. Na nossa boa qualidade de jogo. Hoje conseguimos colocar isso em prática. Queríamos muito vencer o jogo para que pudéssemos passar para a liderança” assegurou o técnico.

Entretanto, Rui Alberto Leite frisou que a arbitragem teve influências no resultado do jogo ao assinalar o penalti que deu o empate ao Batuque.O mesmo não considera a intervenção do seu jogador (Bomba), passível de castigo máximo. “Empataram através de um penalti, que quanto a nós foi tão simplesmente uma disputa normal ombro a ombro. Mas continuamos a nos esforçar.

Mesmo criando poucas situações de golo na segunda parte podíamos ter ganho o jogo” salientou Rui Leite. Apesar do empate Rui Leite ficou agradado com a atitude dos seus jogadores, salientando que fizeram um bom jogo. Não vencemos é certo, mas fica o registo do que fizemos neste jogo, em que a minha equipa mostrou uma atitude extraordinária”.