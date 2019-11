Bubista: “Estou extremamente satisfeito com a exibição da equipa”

Na sequência do empate a uma bola com o Mindelense, Bubista, treinador do Batuque FC, mostrou-se satisfeito com resultado, realçando a ambição de vencer todas as provas em disputa nesta época desportiva.

O Batuque, sob a sua alçada, entrou em campo na liderança do Torneio de Abertura e pela frente teve a poderosa equipa do Mindelense que colocou muitas dificuldades à turma de Alto Miramar.

Um empate a um golo foi suficiente para manter a equipa na frente da classificação, ficando à espera do embate deste domingo, entre Falcões do Norte e Farense que somam 4 pontos cada, para ficar a saber se tem ou não companhia no topo da classificação.

“Acho que foi um bom jogo para o início de época e o público que esteve presente no Adérito Sena ficou certamente contente com o espectáculo que acabou de assistir. Estou extremamente satisfeito com a nossa equipa pelo o que conseguiram produzir. Conseguimos com mérito enviar uma bola ao poste. Acima de tudo foi um dérbi muito disputado, com uma ou outra situação de arbitragem, mas é normal porque eles também estão no inicio de época” ressalvou o treinador.

O técnico assegurou que é intenção dele e da equipa conseguir sempre efetuar bons jogos e que a ideia do clube passa claramente pelo apuramento para o Campeonato Nacional. Adiantando “ Para conseguirmos o passaporte para o nacional, teremos que fazer de tudo para ganhar o campeonato regional e a Taça de São Vicente” atestou.