Boxe: Campeonato Nacional realiza-se este fim-de-semana na cidade da Praia com a participação de seis regiões desportivas

1/11/2019 01:03 - Modificado em 1/11/2019 01:03

A Federação Cabo-verdiana de Boxe (FCB) realiza-se de sexta-feira a domingo, o campeonato de Cabo Verde da modalidade, a ser disputado no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia, referente a temporada desportiva 2019/20, com o concurso de seis regiões desportivas.

O nacional de boxe deste ano, diferente da edição de 2018, registou a entrada de mais duas regiões desportivas no certame (Fogo e Boa Vista), o que alargou para seis o número de regiões participantes na prova. As estas duas regiões juntam-se as de Santiago Norte, Santiago Sul, São Vicente e Sal, habituais participantes da prova.

A competição, refira-se, foi antecedida nesta quinta-feira, por uma reunião entre treinadores, árbitros e chefes das delegações, reunião essa que decorreu nas instalações do Estádio Nacional. As pesagens e exames médicos serão efetuados na manhã desta sexta-feira, estado prevista a cerimónia de abertura, para a tarde do mesmo dia.

Durante o período de competição está agendada uma palestra sobre o associativismo desportivo e será ministrada por um técnico da Direcção-Geral dos Desportos, tendo como público-alvo treinadores, dirigentes, árbitros e atletas.

O campeonato, que engloba atletas masculinos e femininos, em diversas categoriais, incluindo juniores, conta com a participação de quase uma centena de pugilistas.