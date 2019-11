Administração Pública terá novo sistema de avaliação

1/11/2019 00:58 - Modificado em 1/11/2019 00:58

O projeto tem um orçamento total de cerca de 300.000 euros, é financiado pela União Europeia e executado pelo Governo Cabo Verde, através do Ministério das Finanças, com a assistência técnica da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI).

A implementação da Estrutura Comum de Avaliação (CAF) na Administração Pública em Cabo Verde – Assistência Técnica em Comunicação, no âmbito da implementação do projeto “Promover a melhoria organizacional em instituições económicas para facilitar a reforma do ambiente de negócios em Cabo Verde”.

O objectivo é reforçar a capacidade das instituições beneficiárias nessa matéria e ao mesmo tempo apoiá-las na elaboração e/ou revisão dos seus planos de comunicação para que sejam mais eficazes, eficientes e económicas na prestação de serviços aos cidadãos/empresas clientes.

A assistência técnica contempla, na sua primeira fase, uma formação a decorrer de 4 a 6 de novembro, das 8:30 às 16:30 no edifício das Nações Unidas, destinada a 20 técnicos de comunicação da Administração Pública e Câmara de Comércio de Sotavento.

A implementação do projeto, CAF iniciou-se em maio de 2018 e encontra-se na sua última fase – implementação do Plano de Melhorias e visa dotar os dirigentes de instrumentos de gestão por objetivos e melhorar o ambiente de negócios através da introdução de uma cultura de excelência e qualidade nas instituições da Administração Pública que prestam serviços aos cidadãos e às empresas.

Por outro lado, contempla ainda a criação de um Centro de Recursos CAF junto da Direção Nacional da Administração Pública (DNAP), para assegurar a implementação da CAF a nível nacional.

A CAF é um modelo de autoavaliação da Qualidade, desenvolvida pela União Europeia, como fruto da evolução do Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management), que mede o desempenho na Administração Publica, através do qual uma organização procede a um diagnóstico das suas atividades e resultados com base em evidências.

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) é a agência especializada das Nações Unidas cujo mandato é promover e acelerar o Desenvolvimento Industrial Inclusivo e Sustentável (ISID) para alcançar a prosperidade partilhada e sustentabilidade ambiental em todo o mundo.