Torneio de Abertura: CS Mindelense e Batuque FC jogam liderança este sábado

1/11/2019 00:45 - Modificado em 1/11/2019 00:45

A terceira jornada do Torneio de Abertura de São Vicente, época 2019/20 vai ser marcada pela disputa da liderança entre o Batuque FC e o CS Mindelense.





As duas formações, separadas por apenas dois pontos na tabela classificativa, com vantagem para o Batuque FC que soma 6, contra 4 do Mindelense, jogam neste sábado, 02, no Municipal Adérito Sena.

Batuque FC chega a esta partida na liderança isolada com 6 pontos, fruto das duas vitórias conseguidas frente ao Salamansa (1-2) e Académica (1-3), na primeira e segunda jornada respectivamente. Moral em alta para os lados da equipa de Alto Miramar que certamente quererá sair deste jogo com a liderança consolidada.

Pela frente a turma orientada por Bubista terá uma formação que leva 68 jogos sem perder no decorrer dos 90 minutos em todas as competições e que procura voltar às vitórias após o empate a uma bola na jornada 2 frente ao Salamansa.

A equipa orientada por Rui Alberto Leite procura reconquistar a prova que conquistou na época passada e por isso certamente quererá colocar “toda a carne no assador” para regressar à liderança, algo que só acontecerá com uma vitória.

Um jogo apetecível em agenda e que certamente levará uma grande moldura humana ao Estádio Municipal Adérito Sena, naquela que será o primeiro embate da época entre dois clubes históricos e com grande pergaminho em São Vicente.

Já no domingo, 03, a terceira jornada marca ainda o embate entre o Farense e o Falcões do Norte ambos quatro pontos cada. Duas equipas que somam um vitória e um empate cada e certamente procurarão vencer para estarem na linha de frente do pódio. Farense venceu na jornada inaugural o Castilho por 1-3 e empatou na jornada passada com o Derby a uma bola.

Por sua vez, o Falcões do Norte chega a esta partida também com uma vitória na primeira jornada perante o Derby por 2-0 e já na última jornada não foram além do empate a uma bola com o Castilho.

No entanto, a jornada arranca no sábado às 14 horas entre o Salamansa que soma um ponto e a lanterna vermelha a Académica do Mindelo, que ainda não pontuou. A encerrar a jornada no domingo, sobem ao relvado sintético do Adérito Sena as formações do Castilho e Derby, duas equipas que somam um ponto cada na tabela classificativa.