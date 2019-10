Vagny volta a marcar mas Nancy é eliminado da Taça da Liga Francesa

31/10/2019 14:23 - Modificado em 31/10/2019 14:23

O avançado internacional cabo-verdiano, Vagner Dias, “Vagny” que passa por um bom momento de forma, mostrou os seus dotes ao marcar um belíssimo golo frente ao Montpellier, relativamente aos 16 avos da Taça da Liga Francesa, mas não chegou para evitar a eliminação do seu clube que perdeu por 3-2.

O jogador que tem sido uma das apostas regulares de Rui Águas na seleção principal, iniciou o jogo frente ao Montpellier no banco dos suplentes, mas face ao resultado negativo registado ao intervalo (2-0), Vagny foi lançado no jogo logo no começo da segunda parte.

Vagny relançou a partida ao minuto 59 com um belíssimo golo, ao ultrapassar vários jogadores adversários rematando colocado não dando hipóteses ao guardião da equipa da casa.

No entanto o Montpellier viria, à passagem dos 76 minutos, a marcar mais um golo dilatando de novo a vantagem no marcador. O Nancy ainda reduziu a desvantagem aos 89, fixando assim o resultado final em 3-2, o que levou à eliminação da equipa.

Com mais este golo Vagny chegou aos 6 golos marcados nesta época desportiva.