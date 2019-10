Dia das Bruxas/Halloween – sinónimo de farra em São Vicente

31/10/2019 00:58 - Modificado em 31/10/2019 00:58

A festa das bruxas já é considerado o maior acontecimento lúdico do mês de Outubro em São Vicente, com uma crescente adesão de ano para ano.

A data de 31 de Outubro é mundialmente conhecida como “O dia das Bruxas ou Halloween”, que é uma festa pagã com grande tradição nos países anglo-saxónicos, com especial relevância para os Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido. Esta tem como base e origem as celebrações dos antigos povos, sendo que não existe ao certo referências precisas de quando e onde surgiram essas celebrações.

Em São Vicente, a data é mais um sinónimo de “farra”, de diversão, onde grupos de amigos se mascaram para ver qual é o mais assustador, dando vida a uma movimentação de figurantes mascarados como se fosse um Carnaval.

Apesar de ter ganhado nova roupagem, dá oportunidade para que os adultos brinquem com seus medos e fantasias. “Esta quinta-feira, como tem sido habitual a 31 de Outubro, vamos mascarar e aproveitar a noite de bruxas da melhor forma”.

“É uma tradição, mesmo que importada e que actualmente faz parte do nosso calendário”.

Acontece que, todos os anos, no dia 31 de Outubro, data que faz referência ao evento, restaurantes, discotecas, promotores de eventos, grupos sociais e amigos procurem, uns organizar e outros festejar a noite de Halloween vestidos a rigor com os disfarces próprios para a ocasião.

Uma tradição bem enraizada na cultura norte-americana, o “Dia das Bruxas” foi “importado” para quase todos os países e Cabo Verde não é exceção. De ano para ano a celebração vai ganhando maior importância e mais aderentes. Prova disso é que cada vez mais pessoas começam a comemorá-lo, vestindo-se a rigor para espalhar o “terror” pelas ruas do país.