Estado da Justiça : Oposição diz que falta “pulso firme” ao governo no combate à criminalidade, MPD diz que está num bom caminho

31/10/2019 00:52 - Modificado em 31/10/2019 00:53

Ao segundo dia do debate parlamentar, com incidência no Estado da Justiça no país, o deputado do PAICV Clóvis Silva diz que o actual governo, sustentado pelo MpD, não está alinhado e com foco na sua resolução, faltando pulso firme no combate à criminalidade e alguma negligência quanto aos momentos chave para tomadas públicas de posição para acalmar a população.

Por outro lado, o MpD considera que à situação da justiça em Cabo Verde, hoje, está de longe melhor do que anteriormente.

O deputado do MpD João Gomes diz que a leitura feita pelos partidos da oposição está em contramão com o sentimento generalizado dos cabo-verdianos.

“O sector está em crescente melhoria, apesar dos muitos e complexos problemas. O sentimento do grupo parlamentar do MpD sobre a situação da justiça não diverge do sentimento generalizado dos cabo-verdianos. Ainda não temos a justiça que almejamos, que Cabo Verde e os cabo-verdianos merecem, mas estamos longe, bem longe do que amiúde se pretende mostrar”, assegurou João Gomes.

Clóvis Lima do PAICV, considera que, esta governação não teve e não tem na sua agenda uma política própria para a justiça. “E há evidências desta conclusão”.

“O PAICV não está contente com o presente estado da justiça pois Cabo Verde não pode andar para trás em matéria de segurança e de justiça. E neste momento em que a Justiça ressente-se deste mau momento social que vivemos nas zonas urbanas, só nos resta exigir o cumprimento e a tomada de medidas pelo Governo e esperar melhores dias”.