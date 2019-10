Suspeito do assassinato do agente Hamilton Morais foi dispensado e não libertado sob TIR

31/10/2019 00:45 - Modificado em 31/10/2019 00:45

Ao contrário das informações veiculadas por este on line, com base numa notícia da Inforpress e divulgada por diversos órgãos de comunicação social, o principal suspeito do assassinato do agente Hamilton Morais, na noite da passada terça-feira, em Tira Chapéu, na cidade da Praia, José Carvalho, conhecido por Jamaica, foi dispensado pela Polícia Judiciária, após terem sido cumpridas as diligências por parte desse órgão de investigação criminal, caindo assim por terra a informação de o mesmo ter sido libertado sob Termo de Identidade e Residência (TIR), conforme informou a Agência Cabo-verdiana de Notícias.

Em comunicado distribuído na tarde desta quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) esclareceu que dispensou o indivíduo que lhe tinha sido entregue pela Polícia Nacional, na sequência das operações realizadas no bairro de Tira Chapéu, durante a qual foi assassinado o agente Hamilton Morais.

No entanto e sem avançar mais pormenores, a Polícia Judiciária acrescenta que o sujeito nunca esteve detido e que cumpridas as diligências tidas como necessárias o mesmo foi dispensado, no mesmo dia, não tendo sido sequer necessário a sua apresentação ao Ministério Público.