Cabo Verde procura quebrar registo negativo frente aos Camarões e Moçambique

31/10/2019 00:27 - Modificado em 31/10/2019 00:27

A seleção cabo-verdiana de futebol, enfrenta no próximo mês de novembro as congéneres dos Camarões e de Moçambique em jogos de qualificação para o CAN 2021, relativamente aos jogos do Grupo F, onde procura atenuar o registo negativo no confronto com estas duas seleções.

Cabo Verde enfrentará primeiramente fora de portas os Camarões, seleção com quem tem um historial negativo de resultados, sendo que em quatros jogos já disputados entre si, os Tubarões Azuis só conseguiram vencer uma única partida, tendo perdido as restantes três.

Os embates frente a esta seleção que sediará a próxima edição da prova, e que por isso já está automaticamente apurada, iniciaram em 2008 na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2010. Nesse ano, Cabo Verde perdeu os dois jogos por 2-0 (fora) e 2-1 (em casa).

No ano de 2012 as duas seleções voltavam a defrontar-se sendo que quem vencesse a eliminatória qualificava-se para o CAN 2013. Na primeira mão, Cabo Verde venceu, em casa, por 2-0 e na segunda mão perdeu por 2-1, conseguindo assim a sua primeira presença num Campeonato Africano das Nações.

Neste Grupo F haverá duelo de países lusófonos e será nos embates entre Cabo Verde e Moçambique. As duas seleções já se defrontaram por quatro vezes, com os Tubarões Azuis a terem novamente um registo negativo.

A primeira vez foi em 1985 na final de Torneio 10º Aniversário da Independência, no Estádio da Várzea, com um empate a zero bolas (Moçambique venceu nos penáltis). Passados 29 anos sobre o primeiro confronto, as duas seleções voltaram a defrontar-se, desta feita em jogos de qualificação para o CAN 2015, onde curiosamente estiveram inseridas no grupo F. Em Moçambique perderam por 2-0 e no Estádio Nacional venceram por 1-0 (golo de Heldon). Conseguindo o apuramento para o CAN 2015. O último embate foi em 2017, num jogo amigável onde Moçambique venceu por 1-0.

Cabo Verde prepara mais dois confrontos com estas duas seleções, com o intuito de quebrar este registo negativo e também conseguir nova qualificação para a maior competição de seleções africanas que de alguns anos para cá tem escapado ao conjunto nacional.

No dia 13 de novembro Cabo Verde desloca-se aos Camarões e no dia 18 de novembro recebe Moçambique, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.