PJ de São Vicente detém homem suspeito de crimes com armas de fogo

30/10/2019 14:24 - Modificado em 30/10/2019 14:24

A Policia Judiciária de São Vicente, deteve na segunda-feira, 28, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino de 30 anos, residente em Vila Nova, suspeito da prática de crimes com armas de fogo.

A detenção, segundo a PJ, ocorreu na sequência do cumprimento de um mandato de busca e apreensão realizada na residência do suspeito, tendo sido ainda, apreendidos, uma arma de fogo de fabrico artesanal (boca bedjo), carregada com munição tipo das utilizadas nas espingardas militares AKM, outras cinco munições do mesmo tipo, um revólver, uma pistola e um punhal pontiagudo.

O detido, segundo a mesma fonte, foi presente, na tarde de terça-feira, ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.