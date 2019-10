Chiquinho BL é o nome do novo navio da Cabo Verde Interilhas

Foto: CV Interilhas

Chiquinho BL (Baltazar Lopes) foi o nome escolhido pelos internautas para dar nome ao novo navio da CV Interilhas. A referida embracação ainda encontra-se nos estaleiros coreanos de Busan, estando prevista a sua chegada a Cabo Verde no final deste ano.

O desafio para a escolha do nome da embarcação foi lançado pela CV Interilhas e terminou à meia-noite de terça-feira. As opções eram Chiquinho BL, Manuel Lopes e Manuel de Novas.

Baltasar Lopes da Silva nasceu na aldeia do Caleijão na ilha de São Nicolau em Cabo Verde no dia 23 de abril de 1907. Tendo concluído os seus estudos secundários no seminário de São Nicolau, viajou para Portugal para estudar na Universidade de Lisboa. Durante o seu tempo em Lisboa, Baltasar Lopes estudou com importantes nomes da cultura portuguesa, como, por exemplo, Vitorino Nemésio e Luís da Câmara Reis. Formou-se em Direito e Filologia Românica, tendo sempre obtido excelentes notas durante os seus estudos na Universidade de Lisboa. Depois da universidade, Baltasar Lopes regressou a Cabo Verde, onde exerceu o cargo de professor no Liceu Gil Eanes em São Vicente. Após alguns anos foi nomeado reitor deste liceu.

Chegou a deixar a colónia portuguesa mais escolarizada para ensinar em Leiria (Portugal) por um breve período, mas devido às dificuldades de relacionamento com a política portuguesa daquela época, regressou para Cabo Verde onde continuou educando e exercendo a advocacia. Os seus últimos dias foram passados em Lisboa, para onde foi transferido para ser submetido a tratamento de uma doença cerebro-vascular, falecendo pouco depois, no dia 28 de maio de 1989.

Em 1947, Baltasar Lopes publicou o seu primeiro livro, o romance Chiquinho (romance). Chiquinho descreve os costumes, as pessoas, as paisagens, e problemas sociais e familiares que existiam em Cabo Verde na primeira metade do século XX. É um romance de aprendizagem sobre o povo cabo-verdiano e sobre o destino que muitos cabo-verdianos tiveram que tomar para conseguirem uma vida melhor, o destino da emigração. O romance é organizado em três partes:

1. Infância. Nesta primeira parte do romance, o protagonista Chiquinho aprende as suas primeiras letras e convive com a sua família e comunidade na vila de São Nicolau.

2. S.Vicente. Na segunda parte do romance, Chiquinho continua os seus estudos no liceu na ilha de São Vicente, onde inicia amizades novas e conhece o seu primeiro amor. Chiquinho e os seus colegas de escola fundam o Grémio, uma associação e um jornal que é muito parecido com Claridade, na medida em que tenta operar uma modificação social no arquipélago.

3. As Águas. Na terceira e última parte do romance, Chiquinho volta para a sua ilha onde será professor. Esta parte ilustra um dos maiores problemas deste país, a seca, que resulta em muita fome e mortes em Cabo Verde. No fim do romance Chiquinho emigra para os Estados Unidos com a esperança de ter uma vida melhor. (Fonte Wikipédia).

De acordo com a companhia marítima, o nome da embarcação acabada de ser construída, com capacidade para 430 passageiros e 50 veículos vai ser agora batizada com o nome de um dos “vultos da literatura cabo-verdiana”.