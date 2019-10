Segunda edição do Cabo Verde Ocean Week, decorre em São Vicente entre os dias 25 e 29 de Novembro

30/10/2019 00:46 - Modificado em 30/10/2019 00:46

A Cabo Verde Ocean Week (CVOW) é um evento de relevância e impacto local, nacional, regional e internacional. A CVOW integra, nessa semana, vários organismos e personalidades nacionais e internacionais do sector.

Um evento que, segundo os promotores da iniciava, propõe transformar o país num centro de economia azul, fomentando o diálogo sobre a importância da sustentabilidade dos oceanos e que a segurança e a protecção marítima serão pilares da 2ª edição do Cabo Verde Ocean Week.

O evento decorre em várias salas e pontos turísticos ligados ao mar na Cidade do Mindelo. O formato e modelo de organização serão os padronizados nos grandes eventos mundiais sobre o Mar e os Oceanos, conforme a organização.

A “Cabo Verde Ocean Week” tem como objetivo principal “elevar a consciencialização e fomentar o diálogo sobre a essência, a importância e a sustentabilidade dos oceanos, visando criar uma cultura voltada para preservação e conservação da saúde do mar e explorar de forma sustentável os recursos marinhos nos mares sob a jurisdição de Cabo Verde”.

Segundo a organização do evento, pretende-se “incutir o espírito de inovação e desenvolver estratégias para potenciar a relevância natural e cultural do oceano, bem como do seu estado e do papel que exerce, visando a partilha de boas práticas e identificação de medidas e recursos que garantam elevação da performance para a sua gestão sustentável”.