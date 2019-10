Nelson Freitas vence prémio de melhor artista lusófono na gala do AFRIMMA nos EUA

29/10/2019 16:46 - Modificado em 29/10/2019 16:46

O artista cabo-verdiano Nélson Feitas foi galardoado com o troféu de melhor artista lusófono na quinta gala da African Muzik Magazine Awards (Afirmma) 2019, que teve lugar em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, no sábado.

O artista cabo-verdiano Nélson Freitas foi galardoado com o troféu de melhor artista lusófono na quinta gala da African Muzik Magazine Awards (Afirmma) 2019, que teve lugar em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, no sábado.

Nélson Freitas, que estava nomeado na categoria de Best Lusophone (Melhor Artista Lusófono), juntamente com o artista Djodje e Mayra Andrade, disse hoje, na sua página no Instagram, estar “grato por ter ganho este prémio”.

“Sinto-me abençoado por ter fãs tão leais”, escreveu o artista que agradeceu os seus admiradores, uma vez que cabia ao público votar nas mais de 20 categorias.

Nesta quinta edição, as artistas de origem cabo-verdiana Mayra Andrade e Soraia Ramos estavam indicadas para a categoria de Best Female Central Africa (Melhor Artista Feminino de África Central).

Soraia Ramos estava nomeada também na categoria de Best Newcomer (Artista Revelação).

Nelson Freitas, que lançou no passado dia 12 de Setembro o álbum ´Sempre Verão´, está a preparar para regressar ao palco do Coliseu de Lisboa, em Portugal, para um show no dia 15 de Novembro, em que convida os artistas Elji, Ana Moura, Loony Johnson, Jimmi P e Djodje.

African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) é a única cerimónia de premiação na Diáspora que atende a todos os géneros musicais desde Afrobeats, funaná, kizomba, entre outros.

Sapo Muzika/Inforpress