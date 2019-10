Catamaran “San Gwann” alugado pelo CV Interilhas em Espanha já está no Mindelo

29/10/2019 15:41 - Modificado em 29/10/2019 15:42

O catamaran San Gwann, proveniente do porto de Algeciras, no sul de Espanha, já atracou no Porto Grande do Mindelo, aguardando autorização para entrar em serviço, ligando as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago.

Foto: CV Interilhas

A embarcação chega em regime de aluguer, para substituir temporariamente o Kriola que se encontra em reparação, aguardando por uma hélice que ainda não se encontra em Cabo Verde, mantendo-o, assim, nos estaleiros da Cabnave, por um período de tempo indeterminado.

O catamarã, de nome San Gwann, de fabrico norueguês, tem capacidade para transportar 427 passageiros e 20 viaturas, iniciará viagens nesta quinta-feira, 31, ligando as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago, isto depois da inspeção a ser feita pelo Instituto Marítimo e Portuário.

A embarcação está preparada, segundo os dados recolhidos, para navegar em mar alto, tanto assim que fez a viagem entre Algeciras, no sul de Espanha, e Mindelo em dois dias e meio.

Este contrato de aluguer que se estima de três meses, tempo que a concessionária entende como necessário para o Kriola voltar a navegar.

O San Gwann, segundo Carlos Dias, director de operações da empresa, já vem com a sua triputalação, sendo que está será reforçada pela CVI com um comandante ou um oficial náutico para acompanhar nas deslocações inter-ilhas

De realçar que navio Praia d’ Aguada está em manutenção programada, e o Liberdadi liga as ilhas do Sul, nomeadamente, Santiago, Fogo e Brava. O navio Sotavento está na rota Praia-Maio. No entanto, em dezembro deve chegar a primeira embarcação da empresa que está num estaleiro naval na Coreia do Sul e fará, no início de novembro será submetido aos primeiros testes em mar aberto. A embarcação tem capacidade para 450 passageiros.