Sara Pereira – IGAE: “A lei do álcool foi pensada para proteger a saúde pública”

29/10/2019 14:07 - Modificado em 29/10/2019 14:07

A diretora do Serviço da Inspeção-geral das Actividades Económicas (IGAE), Sara Pereira, afirmou na segunda-feira, no Mindelo, que a nova lei do álcool foi pensada para proteger a saúde pública e reduzir o consumo irracional do álcool em Cabo Verde.

Declarações feitas por Sara Pereira, durante a sessão de esclarecimento sobre a nova lei do álcool, que decorreu na sala de conferências da Câmara de Comércio do Barlavento. A mesma fonte aclarou que a nova lei veio tentar controlar a parte da comercialização e disponibilização de bebidas alcoólicas que resultou de todo no problema de saúde pública que se tem enfrentado no país.

No que concerne a divulgação da nova lei a mesma fonte entende que terá que haver mais divulgação, antes da sua entrada em vigor.

Conforme Sara Pereira, qualquer publicidade no exterior dos estabelecimentos é proibida e vincando que não se pode fazer convívios nas praias, com exposição e consumo de bebidas alcoólicas, mesmo com grupos restritos, porque se tratam de espaços públicos.