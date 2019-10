Praia/Crime: Agente da unidade de piquete da Polícia Nacional morto em Tira Chapéu

29/10/2019 12:24 - Modificado em 29/10/2019 12:24

Foto: Facebook

Um agente da Polícia Nacional (PN) foi assassinado na madrugada de hoje no bairro de Tira Chapéu, na cidade da Praia. Informações divulgadas dão conta que um dos suspeitos já foi detido.

De acordo com informações avançadas por alguns órgãos de comunicação social, o agente da PN, Hamilton Morais (Tuto) foi baleado no decorrer de uma diligência à qual foram chamados, no referido bairro de Tira Chapéu.

Hamilton Morais era referenciado como um bom agente e a sua morte já está a ser lamentada na rede social pelos colegas, oficiais da PN reformados e pelas pessoas anónimas.

Os familiares do agente da Polícia Nacional assassinado, em declarações à Agência Cabo-verdiana de Notícias dizem-se “totalmente perdidos” e apelam a que se faça justiça.

Informações mais recentes dão conta que um dos supostos homicidas foi capturado pouco antes das 9 horas, na zona do Alto da Glória, não muito distante de Tira Chapéu onde ocorreu o crime.

O jovem, um dos suspeitos do homicídio, encontra-se detido na Esquadra da Achada Santo António. Entretanto, as mesmas fontes informaram que a polícia está no terreno a encetar as diligências necessárias e que Direcção Nacional deverá emitir um comunicado, “com todas as informações sobre este caso”, ainda antes do final do dia de hoje.