Ex-oficial de Saddam Hussein é o novo líder do Estado Islâmico

29/10/2019 02:54 - Modificado em 29/10/2019 02:54

Chefe morto, chefe posto. No mesmo dia em que foi anunciada a morte de Abu Bakr al-Baghdadi o Estado Islâmico proclamou um novo líder do grupo terrorista.

Abdullah Qardas | DR

O novo líder do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), Abdullah Qardash, é o confidente de Abu Bakr al-Baghdadi, que se suicidou quando se sentiu encurralado por uma missão das forças especiais norte-americanas, no noroeste da Síria, no sábado.

O Amaq, a revista da propaganda do Estado Islâmico, anunciou que Qardash foi indigitado para reconstruir a organização terrorista, sendo previsível uma onda de atentados, onde quer que o grupo tenha ainda forças para os executar.

Por JN