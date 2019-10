CV Interilhas lança petição nas redes sociais para escolha do nome do novo navio

Foto: CV Interilhas

A Cabo Verde Interilhas, concessionária das linhas marítimas cabo-verdiana, após o anúncio oficial da chegada do primeiro navio da companhia ao país, que deverá acontecer até o final do ano e que vai cobrir a linha São Vicente/Santo Antão, lançou nesta segunda-feira, um desafio na rede social Facebook para a escolha do nome do próximo aparelho, nome esse que será inspirado em três figuras da cultura cabo-verdiana.

De acordo com a companhia marítima, o nome da nova embarcação acabada de ser construída, com capacidade para 430 passageiros e 50 veículos e que prepara-se para sair do estaleiro de Busan, Coreia do Sul, com destino a Cabo Verde e que vai reforçar as ligações interilhas, terá o nome inspirado em figuras ilustres da cultura cabo-verdiana.

Na sua página oficial a CV Interilhas deixa as sugestões das figuras como Chiquinho de Baltasar Lopes da Silva, Manuel de Novas e Manuel Lopes, as votações que arrancaram na segunda-feira decorrem até a noite desta terça-feira, 29, altura que será revelado o nome vencedor.

“Chiquinho BL (São Nicolau, 1907-1989): Homem de mil ofícios, Baltasar Lopes da Silva foi também escritor. Em 1947 publicou “Chiquinho”, considerada uma das maiores obras da literatura cabo-verdiana. Manuel de Novas (Santo Antão, 1938-2009): Segurou no violão pela primeira vez aos 12 anos para nunca mais o largar. Compositor preferido de Cesária Évora e Bana, deixou um legado incontornável na morna e coladera. Manuel Lopes (São Vicente, 1907-2005): Nunca se confinou a uma só arte. Foi poeta, ficcionista e pintor. Nos seus livros relatou as dificuldades vividas em Cabo Verde nas décadas de 1940 e 1950”.

Assim descreve, resumidamente, CV Interilhas o personagem e nomes propostos para dar nome à tão aguardada e nova embarcação da concessionaria.