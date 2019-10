Gala do Desporto 2019: Mindelense (futebol) e Atlético do Mindelo (andebol) nomeados para o prémio “Equipa do Ano”

29/10/2019 00:05 - Modificado em 29/10/2019 00:05

Praça do Liceu Velho vai ser palco da entregue dos prémios da Gala do Desporto 2019

A organização da 7ª edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano, que este ano se realiza a 09 de Novembro na Praça do Liceu Velho, no Mindelo, deu a conhecer nesta segunda-feira a lista completa dos nomeados para os melhores do ano, onde surgem os nomes das equipas do CS Mindelense, em futebol e do Atlético Clube do Mindelo, em andebol como candidatas a equipa do ano.

Atlético Clube do Mindelo – Campeão Nacional de Andebol – Masculinos

Sob o lema “Promover o Desporto, Engrandecer Cabo Verde” a Direção Geral dos Desportos, organizadora da Gala do Desporto Cabo-verdiano 2019, deu a conhecer nesta segunda-feira, todos os nomes dos nomeados que dão corpo a 7ª edição do maior gala desportiva realizada em Cabo Verde.

Atlético Clube do Mindelo – Campeão Nacional de Andebol – Femininos

Para os sanvicentinos, em particular, sobressaem os nomes do Clube Sportivo Mindelense, campeão nacional de futebol e o Atlético Clube do Mindelo, campeão nacional em feminino e masculino em andebol, que lutam pelo prémio de melhor equipa do ano. Da lista de três escolhidos consta ainda o nome da seleção cabo-verdiana de futebol de praia, que participou pela primeira num Mundial da modalidade.

CS Mindelense – Campeão Nacional de Futebol | Foto: Inforpress

As duas equipas voltam a repartir a lista de nomeado, isto após em 2015 terem repartido o palco na Cidade da Praia, na quarta edição do evento. O CS Mindelense, clube centenário, a conquista do prémio seria mais um para decorar a sua já vasta galeria de troféus. Quanto ao Atlético, formado em 2012, apesar da sua “juventude”, os seus pergaminhos já são vastos, marcado por um percurso de vitórias, com foco no andebol, tanto a nível regional como a nível de Cabo Verde.

Rui Leite

Se os dois clubes estão nomeados para a equipa do ano, nas nomeações não poderiam faltar os nomes dos timoneiros das respectivas equipas. É assim que os nomes os treinadores Rui Alberto Leite e Aquilino Fortes, surgem como nomeados na categoria de Treinador do Ano. O treinador dos Leões da Rua de Praia procura uma segunda conquista, isto depois do prémio conseguido em 2016, na quinta edição do evento realizado em Tarrafal de Santiago. Por sua vez, Aquilino Fortes, na sua estreia nas nomeações, pode arrecadar o seu primeiro troféu.

Aquilino Fortes |Foto: TCV

De realçar que nesta edição vão ser atribuídos prémios em dezasseis categorias; Jornalista Desportivo, Órgãos de Comunicação Social, Jovem Promessa, Atleta Feminino Residente, Atleta Feminino da Diáspora, Atleta Masculino Residente, Atleta Masculino da Diáspora, Atletas Fair Play, Equipa do Ano, Treinador do Ano, Dirigente do Ano, Árbitro do Ano, Instituição Parceira, Personalidade do Ano, Mérito Desportivo, Alto Prestigio e Prémio Carreira.