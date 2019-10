Governo esclarece: Grogue só pode ser produzido “único e exclusivamente de cana-de-açúcar”

28/10/2019 15:31 - Modificado em 28/10/2019 15:31

O Governo de Cabo Verde emitiu esta segunda-feira um comunicado esclarecendo que a bebida alcoólica nacional, tradicionalmente conhecida por grogu/grogue, é produzido “único e exclusivamente, de cana-de-açúcar”.

Na sequência de uma notícia veiculada ontem pelo Inforpress, dando conta que está a ser socializado junto dos operadores económicos a proposta do regime jurídico que define as bebidas alcoólicas em Cabo Verde e que prevê a utilização do açúcar refinado como matéria-prima na destilação, o Governo de Cabo Verde salienta hoje que a forma como a socialização da proposta está a ser feita vai contra as orientações do Governo, além de que a mesma está a causar alguns ruídos junto aos produtores de aguardente nacional.

Assim, o Governo, através do comunicado esclarece que o conteúdo da proposta do “regime jurídico que define as bebidas alcoólicas e as suas categorias e estabelece os princípios gerais e os requisitos técnicos referentes à sua produção e comercialização”, em referência ao número 16 do artigo 41º, “Categorias de bebidas alcoólicas destiladas” que está a ser socializado não é a proposta do Governo.

“O Governo, ainda, informa que a proposta do regime jurídico que define as bebidas alcoólicas em Cabo Verde, que está a ser socializada, deve ter por objeto regularizar outras bebidas destiladas, mas não incentivar a produção de bebida a base de xarope de açúcar ou açúcar refinado” lê-se.

O Governo esclarece ainda que a produção de aguardente nacional, conhecido tradicionalmente por grogu/grogue, tem por matéria-prima apenas e exclusivamente a cana-de-açúcar, conforme aprovado pelo Decreto-lei nº 11/2015 de 12 de fevereiro publicado na I Serie do BO nº 11.