Sal: Prisão preventiva para dois indivíduos suspeitos de tráfico de droga

28/10/2019 14:26 - Modificado em 28/10/2019 14:26

Foto: Inforpress

O juiz do Tribunal da Comarca do Sal colocou em prisão preventiva dois indivíduos, um nigeriano e um guineense, ambos suspeitos da prática do crime de tráfico de droga.

Os dois homens, de 35 e 36 anos, respectivamente, foram detidos em flagrante delito pela Polícia Judiciária, na passada sexta-feira, 25 de Outubro, na cidade de Santa Maria.

De acordo com o comunicado da Policia Judiciária, na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foram confiscados na residência dos detidos, 30,8 gramas de cocaína acondicionada em doses individuais.

Durante a busca foram aprendidos, na residência desses indivíduos, cinco telemóveis, trinta mil seiscentos e cinquenta escudos, cem dólares americanos, cinquenta euros, e também suportes bancários (talões de depósito, de levantamento e transferência de divisas para o exterior), entre outros.

Os detidos foram presentes ao Tribunal da Comarca do Sal no dia 26 de Outubro, para primeiro interrogatório, tendo lhes sido aplicado a prisão preventiva como medida de coacção.