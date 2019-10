APESC pede ao Governo medidas urgentes para amenizar a situação dos armadores e pescadores

28/10/2019 14:03 - Modificado em 28/10/2019 14:03

A Associação dos Armadores de Pesca Nacional (APESC), exige apoios do Governo para mitigar os efeitos do mau ano em termos de pesca, isto porque alegam que este ano registaram uma quebra na captura que ronda os 72% em relação ao ano passado. Com isto temem não ter condições para manter os barcos, e criticam as autoridades pelos acordos assinados.

De acordo com o presidente da APESC, João Lima Júnior, a concorrência para os armadores nacionais, têm sido os acordos que Cabo Verde assina com outros países. “Nós entendemos que qualquer Governo em Cabo Verde pode assinar acordos, porque estamos num mundo globalizado, mas também têm que precaver a situação dos armadores nacionais da pesca artesanal e da sociedade civil. É por isso que estamos a pedir também a embarcação para a corporativa nacional que nós criamos. Exatamente para tentar fazer alguma concorrência que não será muita a nível de capturas. Hoje estamos com uma situação em Cabo Verde em que os cardumes não entram dentro das zonas ribeirinhas do país” sustentou a mesma fonte em conferência de imprensa realizada hoje em Mindelo.

A APESC considera que esses acordos são lesivos para os armadores nacionais, porque sem capturas não há negócio e sem isso os armadores não terão como manter os barcos. Nesta senda, o presidente da APESC, pede medidas urgentes ao Governo para amenizar a situação dos armadores e pescadores.

“A pesca é um sistema 50/50. Para o armador 50 % e para o pescador depois de deduzir as despesas. Todos estão numa situação muito complicada, porque todos eles têm família. Não há captura, não há negócio. Não estamos a conseguir assumir as nossas responsabilidades com os fornecedores e com os bancos” reforçou João Lima Júnior.

O líder da APESC, para amenizar esta situação pede ao Governo a isenção do pagamento de licenças de pescas para o ano de 2020 e pede também uma avaliação criteriosa no chamado do defeso da cavala preta, entendendo que o prazo de 15 de Julho a 15 de Setembro afigura-se extenso e que os resultados de 2019 vêm provar que houve pouca captura.

A APESC também sugere a entidade competente a uniformização do subsídio de gelo para todos os complexos de pesca do país. Pede igualmente também uma reavaliação das tarifas praticadas no complexo da pesca de Cova Inglesa, onde estimula o Governo e a entidade responsável para o sector das pescas de trabalhar com “afinco” na implementação do Campus do Mar com vista a ampliar o leque de formação no sector das pescas nomeadamente na formação de marinheiros pescadores, mestres navais e mestres costeiros.

Entretanto congratula-se com as medidas apresentadas no Conselho de Pesca, entre os quais o fundo de apoio, a recuperação dos arrastadouros e construção de um novo complexo de pesca no Mindelo e na Praia e dos estaleiros navais.

A APESC espera que as respostas as suas revindicações cheguem dentro das próximas três semanas.