Golo solitário de Kukula dá liderança ao Sporting da Covilhã

28/10/2019 00:28 - Modificado em 28/10/2019 00:28

Um golo de Kukula, este domingo, 27, bastou para dar a liderança da segunda liga portuguesa ao Sporting da Covilhã, ao vencer por 1-0 no seu reduto a formação do Cova da Piedade.

A contar para a 7ª jornada da 2ª Liga portuguesa, o Sporting da Covilhã procurava a liderança da prova, depois do desaire do líder Nacional da Madeira, no sábado, frente ao Benfica B, por 1-0 e pela frente teve um adversário que luta pela permanência.

No entanto, o golo da vitória só surgiu, bem perto do final da partida, ao minuto 88, quando Kukula que tinha saltado do banco aos 62 minutos, aproveitou para fazer o gosto ao pé e o seu terceiro golo na competição.

A equipa serrana subiu à liderança com os mesmos 18 pontos que o Farense, mas beneficia do maior número de golos marcados. No entanto a equipa ainda tem um jogo em atraso perante um concorrente direto.