Praia: Mulher de São Vicente encontrada morta em lixeira municipal

28/10/2019 00:07 - Modificado em 28/10/2019 00:07

Uma mulher de 37 anos, natural de São Vicente, foi encontrada morta no sábado, 26, na lixeira municipal da Praia, situada em Monte Babosa.

De acordo com informações recolhidas pelo NN, Marlice Monteiro, de 37 anos, que residia no meio da Achada de Santo António, há viários anos, foi encontrada morta e nua junto da lixeira municipal. Segundo relatos, a jovem desapareceu após ter saído de casa para ir trabalhar num condomínio que fica situado no topo do monte, perto da Universidade Piaget.

As informações ainda são escassas, pelo que tanto a Polícia Nacional como a Polícia Judiciária, ainda não emitiram qualquer informação sobre esta ocorrência, que tudo aponta ser mais um caso de feminicídio.