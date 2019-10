Carnaval 2020: “Nôs Terra – Mitos, Contos e Lendas” é o enredo do grupo de Monte Sossego

“Nôs Terra – Mitos, Contos e Lendas” é o enredo com que o grupo carnavalesco Monte Sossego quer conquistar o título de campeão do Carnaval de São Vicente, título esse que lhe foge há três anos consecutivos.

O grupo que este ano, 2019, participou pela 20ª vez nos desfiles oficiais do Carnaval mindelense e que arrecadou o segundo lugar, trás um enredo que, segundo a equipa de criação e arte – “os arrojados criativos”, está há dois anos a ser trabalho e que aborda Cabo Verde na sua vertente mística e mágica

Um projecto que mais uma vez conta com a colaboração do artista plástico Valdir Brito e o carnavalesco Boss Brito, que querem retratar, com este enredo as histórias e lendas contadas há várias gerações.

Ou seja, querem fazer o resgate da tradição oral que ao longo dos anos tem vindo a desaparecer. “Ser irreverente, ousar, reinventar-se, reerguer e continuar caminhando com passos firmes e seguros”, refere o grupo Montsú.