Torneio de Abertura: Batuque isola-se na liderança numa jornada marcada por três empates

27/10/2019 23:52 - Modificado em 27/10/2019 23:52

Foto: Jason Fortes

O Batuque FC venceu este domingo a formação da Académica do Mindelo por 1-3, a contar para a segunda jornada e isolou-se na liderança do Torneio de Abertura, isto numa jornada que os outros jogos ditaram todos eles empates a uma bola.

Numa jornada recheada de empates a uma bola, somente o Batuque FC, conseguiu ultrapassar o seu adversário neste caso concreto a Académica do Mindelo e, assim, tomou a dianteira da prova. A jornada de empates a uma bola, arrancou no sábado, com os jogos Castilho – Falcões do Norte e Farense – Derby FC.

Já neste domingo, 27, a jornada continuou na mesma senda, onde os Leões da Rua de Praia, não conseguiram ultrapassar a equipa da zona piscatória, o Salamansa, registando-se novo empate a uma bola. O médio ala esquerdo Ary abriu o marcador para o Mindelense mas, quando nada fazia prever, o Salamansa chegou ao golo da igualdade por intermédio de Djudjim, de canto direto, à passagem do minuto 87.

Para fechar a jornada subiram ao relvado do Estádio Municipal Adérito Sena, para o jogo grande da jornada, as equipas do Batuque FC e da Académica, em que a formação de Alto Miramar foi a mais forte tendo vencido por 1-3.

A Académica até começou por se adiantar no marcador, através do avançado internacional cabo-verdiano Rambé, aos 37 minutos do primeiro tempo. Porem, o Batuque veio para a segunda parte de ambições renovadas e deu a volta ao marcador. Balakov por duas vezes (50 e 64) operou a reviravolta no marcador e Fatch consolidou a vantagem do Batuque FC a dois minutos do fim da partida.

A combinação dos resultados da 2ª jornada coloca o Batuque, equipa orientada por Bubista, na liderança isolada do Torneio de Abertura com seis pontos. Seguem-se Mindelense, Farense e Falcões do Norte com 4 pontos. Castilho, Salamansa e Derby, por sua vez, somam um ponto. A Académica do Mindelo é o lanterna vermelha com 0 pontos.