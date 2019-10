Duas pessoas detidas por ligação ao caso do camião com 39 mortos

25/10/2019 12:26 - Modificado em 25/10/2019 12:26

Casal, de 38 anos, foi detido no Reino Unido.

Duas pessoas foram detidas, esta sexta-feira, pelas autoridades do Reino Unido, por tráfico humano. O casal, que terá 38 anos, será suspeito no caso do camião encontrado com 39 cadáveres em Essex.

De acordo com a polícia de Essex, o homem e a mulher, de Warrington, foram detidos por suspeita de homicídio doloso e tráfico humano.

As autoridades ainda não confirmaram se a dupla agora detida é Joanna Maher, de 38 anos, nascida em Dublin, nome no qual estava registado o camião, e o marido, Thomas, chefe de uma empresa de transportes.

Na noite de quinta-feira, ao ser interrogado, o casal terá garantido que vendeu o camião a uma empresa sediada na Irlanda no ano passado.

As autoridades pediram também 24 horas extras para interrogar Mo Robinson, o condutor do caminhão de 25 anos, detido após a descoberta macabra.

Recorde-se que, na quarta-feira, as autoridades encontraram, numa zona industrial de Essex um camião com 39 cadáveres – 31 homens, oito mulheres e um adolescente -, no seu interior.

Por Notícias ao Minuto