Conheça o jovem de 25 anos que conduzia o camião com 39 corpos no interior

25/10/2019 01:10 - Modificado em 25/10/2019 01:10

Vítimas serão imigrantes ilegais. Terão morrido sufocadas no interior do contentor de refrigeração fechado.

Já é conhecido o rosto do suspeito do homicídio dos 39 imigrantes encontrados esta quarta-feira pela polícia britânica num contentor transportado por um camião nos arredores de Londres, num aparente caso de tráfico de seres humanos.

As vítimas – 38 adultos e um adolescente – serão imigrantes ilegais em busca de uma vida melhor no Reino Unido e terão morrido sufocadas no interior do contentor de refrigeração fechado.

O condutor do camião foi identificado pela imprensa britânica como Mo Robinson, um jovem de 25 anos residente em Portadown, na Irlanda do Norte. Foi ele quem trouxe o camião da Irlanda no início da semana e quem recolheu o contentor no porto de Purfleet ao início da madrugada de quarta-feira.

Foi detido pela polícia por suspeita de homicídio mas, a confirmarem-se as indicações de que não esteve mais de uma hora ao volante do camião, poderá ser libertado em breve.

O contentor tinha entrado no Reino Unido cerca de uma hora antes, através do porto de Purfleet, e era proveniente de Zeebrugge, na Bélgica. Chegou ao porto às 00h30, foi recolhido por um camião conduzido por um jovem de 25 anos (ver caixa) e levado até um parque industrial nas proximidades, onde chegou por volta da 01h10.



Meia hora depois, era dado o alarme. Os serviços de emergência, que foram os primeiros a chegar, confirmaram que as vítimas já estavam mortas há algum tempo. Tudo indica que terão morrido antes de o contentor chegar ao Reino Unido.



Inicialmente julgou-se que o camião seria proveniente da Bulgária e teria entrado no Reino Unido vindo de Dublin, na Irlanda. A polícia confirmou mais tarde que o camião veio, efetivamente, da Irlanda, mas sem carga, tendo apenas carregado o contentor no porto de Purfleet. O percurso do contentor até chegar ao porto belga de Zeebrugge era esta quarta-feira desconhecido.



A polícia recusou confirmar quem deu o alarme para a presença dos corpos no contentor. As autoridades tentam agora apurar a identidade das vítimas de nacionalidade chinesa. Tudo indica que se tratam de migrantes ilegais que terão sido abandonados por traficantes de pessoas.

Por CM