Trinta alunos do ensino básico das escolas de São Vicente visitaram Navio-patrulha Oceânico “APA”

25/10/2019 00:53 - Modificado em 25/10/2019 00:53

Um grupo de estudantes do ensino básico da ilha de São Vicente foram convidados a fazer uma visita ao navio patrulha APA, que se encontra atracado no Porto Grande, no âmbito da missão GRAND AFRICAN NEMO 2019. Durante a visita as crianças puderam conhecer a história, as instalações e a rotina do navio patrulha.

Um total de 30 crianças, entre os seis e catorze anos, conheceram a estrutura e as particularidades do “APA” e aprenderam sobre as atividades desenvolvidas no navio patrulha.

O Comandante do navio, Eduardo Luiz, que acompanhou a visita, disse que foi enorme a satisfação de receber as crianças a bordo do navio e que este tipo de atividades “renova a esperança na população mundial de aumentar a mentalidade marítima e naval” e também aumentar esse contacto com o mar, “principalmente às crianças de Cabo Verde”, já que o país tem uma vocação totalmente marítima.

Para os alunos visitantes, segundo o pedagogo Adilson Ferro, que as acompanhou, este tipo de atividades motiva as crianças. Conforme explica, muitas vezes, são nestas pequenas atividades que as crianças acabam por traçar os seus rumos e criar a vontade de no futuro seguir certo caminho. “A resposta das crianças a esta visita tem sido muito satisfatória”

O Comandante Eduardo Luíz destacou a presença de dois marinheiros de Cabo Verde que estão a fazer um curso de formação de oficiais na Marinha do Brasil e que se encontram a bordo para estágio embarcado.

Anda durante a sua estadia, o “APA” tem realizado workshops com a Guarda Costeira e “incrementando a mentalidade marítima e naval” na instituição.

A aluna Fany, da escola de Ribeira de Calhau diz que foi uma visita muito especial e que durante a manhã, conseguiram apreender muitas coisas, destacando o interesse de futuramente ingressar na marinha de Cabo Verde.

O Navio Patrulha “APA” participará, no período de 28 de Outubro a 05 de Novembro, da missão GRAND AFRICAN NEMO 2019, que tem como propósito de treinar os países africanos da costa ocidental e central, para enfrentar a insegurança marítima da região do Golfo da Guiné, por meio de exercícios de simulação de combate à pesca ilegal, de poluição no mar, pirataria, terrorismo marítimo e assistência a navios em situação de perigo.

Esta operação conta com a participação dos Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Senegal e de outros 16 países do Golfo da Guiné.