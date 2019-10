ENAPOR investe nos portos: Obras do Terminal de Cruzeiros arrancam em 2020

25/10/2019 00:39 - Modificado em 25/10/2019 00:39

O presidente do Conselho de Administração da Enapor anunciou um conjunto de obras em quase todos os portos do arquipélago .

Em relacao a São Vicente estima que as obras do Terminal de Cruzeiros arranquem no primeiro semestre de 2020. Atraso justificado com a “complexidade” do projecto.

Os portos das ilhas de São Nicolau, Sal e Santo Antão formam o trio das infra-estruturas incluídas nos “grandes projectos” que a Enapor tem em “pipline” para os próximos anos, .

Em entrevista à Inforpress, Jorge Maurício lembrou, no entanto, que a “grande prioridade” é o Porto Inglês, na ilha do Maio, em que se fez uma gestão “criteriosa e eficiente” do projecto, que neste momento tem as obras já em curso, com a montagem dos estaleiros e chegada dos equipamentos, embora não sejam visíveis para o grande público.

Em relação ao Porto da Palmeira, na ilha do Sal, informou a mesma fonte, está concluído o molhe número um, mas faltaram as condições financeiras para terminar o projecto, ou seja, ficou a faltar toda a superstrutura terrestre.

Neste momento, assinalou, está-se na finalização da montagem financeira para se lançar o concurso para a parte da superestrutura portuária, que inclui parque de estacionamento, parque de contentores, oficinas, escritórios, centros de pequenas encomendas, “num formato que desenhamos e que está a funcionar bem nos Porto da Praia e no Porto Grande”, e também uma estrada de acesso ao novo molhe construído.

Para o Porto do Tarrafal de São Nicolau, neste momento a Enapor encontra-se a ultimar a actualização do ‘masterplan’ e a negociar terrenos à volta do porto, que são privados.

Com a actualização do ‘masterplan’, continuou Jorge Maurício, a empresa terá toda a documentação pronta para efectuar a próxima fase, que é a montagem do projecto e a montagem financeira.

Fonte : Inforpress