Torneio de Abertura: Académica do Mindelo e Batuque FC protagonizam o jogo grande da 2ª Jornada

25/10/2019 00:31 - Modificado em 25/10/2019 00:31

O Torneio de Abertura de Futebol 2019/20 em São Vicente conhece este fim-de-semana a sua 2ª Jornada. O destaque vai para o duelo entre as formações da Académica do Mindelo e do Batuque FC, duas equipas que lutam pelo título em discussão.

As duas equipas chegam a esta partida após na jornada inaugural terem tido destino diferentes, onde o Batuque FC foi mais feliz, ao vencer o Salamansa por 2-1, ao passo que a Académica saiu derrotada ante ao Mindelense pelo mesmo resultado.

No entanto, a jornada 2, arranca este sábado, 26, com a partida entre o Castilho e os Falcões do Norte, que também tiveram sortes diferentes no primeiro jogo. O Castilho perdeu com o Farense por 3-1, ao passo que o Falcões venceu o Derby por 2-0.

A encerrar os jogos de sábado, sobem ao relvado do estádio Municipal Adérito Sena, Farense e Derby, duas equipas que também tiveram resultados diferentes na jornada inaugural.

Já no domingo, 27, Salamansa e CS Mindelense, abrem os jogos do dia. CS Mindelense procura a sua segunda vitória na prova, em contrapartida o Salamansa procura pontuar após a derrota na primeira jornada com o Batuque FC.

Uma curiosidade nesta jornada é que todas as quatro equipas que venceram na jornada inaugural, têm encontro marcado nesta segunda jornada com as outras quatro formações que saíram derrotadas na jornada anterior.