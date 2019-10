Cabo Verde e Angola assinam protocolo de parceria entre os Correios

Considerando as históricas relações entre Cabo Verde e Angola, e à luz da estratégia do desenvolvimento do país, transformando o aeroporto internacional da Ilha do Sal como num hub aéreo do Atlântico Médio, onde os Correios de Cabo Verde instalarão brevemente o seu Entreposto Postal Aéreo, os Correios de Angola e os Correios de Cabo Verde assinam protocolo de parceria.

Tendo em conta a expressiva comunidade cabo-verdiana residente em Angola e as perspetivas de aumento das trocas comerciais entre os dois países, onde os Correios podem funcionar como intermediários.

Observando ainda a necessidade de Cabo Verde dispor dum parceiro confiável e previsível para o fluxo de transações postais na África Austral e SADEC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral).

Considerando ainda a retoma das ligações aéreas entre Angola e Cabo Verde, a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola e os Correios de Cabo Verde celebraram uma parceria estratégica, visando a implementação e expansão dos serviços de permuta direta de malas postais por meio de encaminhamento ponta/ponta através da ilha do Sal, correspondências e encomendas postais, correios urgentes (EMS), formação e capacitação, entre outros.

O presente protocolo foi assinado em Luanda pela Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola, Maria Luísa Andrade e pelo Presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, no âmbito da participação dos Correios de Cabo Verde no Seminário da AICEP.