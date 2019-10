Gala Dja D’Sal Awards 2019 com sete novas categorias

25/10/2019 00:14 - Modificado em 25/10/2019 00:14

O grupo UniMixDeejays, responsável pela realização da 5ª edição da Gala Dja D’Sal Awards, diz que este ano o projeto, conta com novas categorias e acontece no dia 07 de Dezembro. As novas categorias são: Casa promotora da Cultura, Casa Noturna, Melhor Restaurante, Casa Comercial, Empreendedorismo, Rádio mais ouvida [na ilha], Revelação e a categoria Sal na Diáspora.

Além destes, o projeto vai distinguir ainda os melhores do ano, nomeadamente intérprete masculino e feminino, promotor de eventos, melhor entretenimento DJ, grupo de dança, Hip Hop, melhor evento do ano, instrumentista, música do ano, personalidade da cultura.

Já no desporto disputa-se o melhor atleta feminino e masculino do ano, árbitro e treinador do ano.

A Gala Dja D’Sal, que premeia os melhores de diversas áreas este ano conta assim com 22 categorias, com a inserção destas sete e realiza-se sob o lema: “O incentivo para fazer crescer talentos!”.

Sílvio Stalone, um dos promotores do evento, diz que o este visa galardoar as melhores figuras da ilha do Sal, em diferentes áreas de atividades está de regresso aos Espargos e acontece no dia 07 de Dezembro no Cine-ASA.

Nos preparativos do evento, “Stalone” diz que o projecto aos poucos tem ganho o seu reconhecimento tanto a nível nacional como internacional. “Temos feitos melhorias que vão de encontro com os nossos objetivos que é premiar e distinguir/reconhecer toda a atividade no Sal”.

Portanto, acredita que com este acréscimo no número de categorias vai de encontro com o objetivo proposto.

Os vencedores serão encontrados através de uma combinação de votos. Isto é, entre o júri que será responsável por 60 por cento da votação contra os restantes 40% vindo por parte do público.

Como habitualmente, a consagração dos vencedores, onde cada categoria é composta por três nomeados, será simbolizada com uma estatueta para marcar o momento.

O grupo UniMixDeejay´s, promotor do evento, é composto por 4 dj´s locais, nomeadamente Dj Batista, DjStalone, DjHellboy e DjBenas.