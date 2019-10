Nani organiza dois jogos de solidariedade em Cabo Verde: CS Mindelense é um dos convidados

24/10/2019 13:12 - Modificado em 24/10/2019 13:12

O internacional português, Luís Nani, de descendência cabo-verdiana, organiza dois jogos solidários que terão lugar nos próximos dias 3 e 7 de Novembro. O CS Mindelense, campeão nacional em título, é um dos convidados e receberá no segundo jogo uma equipa liderada por Nani, no Estádio Municipal Adérito Sena em Mindelo, que é um dos palcos escolhidos.

Nani que estará em Cabo Verde de 2 a 10 de Novembro e virá, segundo a organização do evento, com o objetivo de ajudar a promover e desenvolver o futebol nacional, bem como contribuir para as comunidades locais.

As receitas dos bilhetes desses dois jogos reverterão na integra para instituições de solidariedade social locais que serão designados pelo Governo e empresas locais.

No âmbito desses jogos, Nani irá realizar ainda algumas sessões de autógrafos e apoio na distribuição de equipamentos desportivos que angariou, produtos das marcas patrocinadoras que se associam a esta iniciativa organizada e promovida pelo jogador.

O primeiro jogo, conforme o calendário, terá lugar a 2 de Novembro no Estádio Nacional, na Cidade da Praia. O Sporting da Praia defronta uma seleção de jogadores entre os 17 a os 21 anos da liga de Cabo Verde, equipa pela qual Nani alinhará.

Já o segundo confronto, agendado para 7 de Novembro em São Vicente, no Estádio Municipal Adérito Sena, uma equipa liderada por Nani tem encontro marcado com o CS Mindelense, atual campeão nacional de Cabo Verde.

Para além dos jogos solidários, Nani irá participar em várias ações como visitas a escolas de futebol, escolas de ensino básico e liceus, primeiro na Praia, no dia 04, e depois no Mindelo no dia 8.

No primeiro dia em Cabo Verde, o atual jogador do Orlando City dos EUA, dará uma conferência de imprensa, na cidade da Praia, que conta com a presença do Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire.

Nani terminará a sua visita por Cabo Verde no dia 09 de Novembro, quando participar na Gala do Desporto Cabo-verdiano que este ano terá como anfitrião a cidade do Mindelo.