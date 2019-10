Centros de Saúde em São Vicente vão ser apetrechados com novos equipamentos de diagnóstico

24/10/2019 00:26 - Modificado em 24/10/2019 00:26

Os Centros de Saúde em São Vicente vão ser, em breve, apetrechados com novos equipamentos de diagnóstico, tais como ecógrafos, eletrocardiógrafos, aparelhos de Raio X, entre outros equipamentos para colmatar lacunas existentes e servir melhor os utentes.

Conforme informações recolhidas pelo NN, a Delegacia de Saúde e os Centros de Saúde de São Vicente vão ser equipados brevemente com ecógrafos, eletrocardiógrafos, aparelhos de Raio X, isto para melhorar o diagnóstico dos exames laboratoriais e dar possibilidade aos utentes de fazerem os seus exames complementares nessas unidades de saúde.

Por outro lado, o horário de funcionamento dos Centros de Saúde vão ser reformulados, passando os mesmos a funcionarem no horário antigo, isto é, das 8h às 15 horas, devido falta de médicos. Isto porque os poucos médicos existentes nos Centros de Saúde fazem urgências na parte de tarde e de noite no Banco de Urgências do Hospital Baptista de Sousa.

Á exceção do Centro de Saúde de Monte Sossego que funciona até às 18 horas, e também aos fins-de-semana, todos os outros Centros de Saúde de São Vicente vão passar a funcionar até às 15 horas dos dias normais de funcionamento.