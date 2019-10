Orçamento de Estado 2020: A área do Desporto sofre uma redução de 39 milhões de escudos

24/10/2019 00:04 - Modificado em 24/10/2019 00:04

O Orçamento de Estado para o ano económico 2020 prevê para o programa de desporto o montante de 223 milhões de escudos, uma redução de 39 milhões de escudos face ao ano anterior.

De acordo com a proposta entregue à Assembleia Nacional na semana passada para apreciação e aprovação, o Governo justifica que, se considerar que em 2019 o país organizou os primeiros Jogos Africanos de Praia, tendo sido orçamentado em 50 milhões de escudos, fica evidente um aumento de 11 milhões em relação ao total orçamentado no programa para 2019.

Por outro lado, o documento, citado pela Inforpress, explica que o total orçamentado no programa do desporto, representa cerca de 0,9 por cento (%) do pilar social e, visa a materialização de medidas como reforçar parcerias entre poderes públicos e associativismo nacional, disponibilizar instrumentos e infraestruturas desportivas que satisfaçam as necessidades da prática.

O Governo quer até o final de 2020 que 1.742 atletas cabo-verdianos estejam habilitados a participar em eventos desportivos nacionais, 674 terão condições de estar nos eventos internacionais, requalificar o Pavilhão Desportivo Vavá Duarte e ter implementado o Instituto do Desporto e da Juventude.

O Orçamento do Estado para 2020 é de 73 mil milhões de escudos e prevê um crescimento do PIB entre 4,8 e 5,8%, conforme dados apresentados pelo ministro das Finanças.