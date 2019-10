CV Airlines adia início dos voos entre Sal e Luanda para o verão de 2020

23/10/2019 16:25 - Modificado em 23/10/2019 16:25

A Cabo Verde Airlines anunciou esta quarta-feira que decidiu adiar o início dos voos regulares entre a ilha do Sal e a cidade de Luanda, Angola, para o verão IATA de 2020. A companhia aérea invoca “razões comerciais, dadas as especificidades do mercado angolano”.

O início dos voos que estavam assim previstos para Dezembro deste ano, passam para o verão do próximo ano, segundo assegura uma nota da. “Este adiamento permitirá uma adequada implementação de todos os mecanismos de promoção, venda e parcerias, respeitando as características próprias do mercado angolano e dos diversos intermediários que prestam serviços na indústria do turismo e transporte aéreo” justifica a CV Airlines.

Nesta senda e para precaver os passageiros que já tinham adquirido as suas passagens para esta rota, a companhia aérea cabo-verdiana, diz que já começou o processo de proteção aos mesmos.

A CV Airlines, contudo, afirma que manterá o seu compromisso para com o mercado angolano, incluindo um acordo com a companhia aérea angolana TAAG – Linhas Aéreas de Angola, que desde 26 de Abril deste ano assegura voos entre a capital angolana e a ilha do Sal, com escala em São Tomé e Príncipe, duas vezes por semana.