Imagens aéreas mostram local onde foi encontrado camião com 39 corpos

23/10/2019 13:08 - Modificado em 23/10/2019 13:08

O veículo foi encontrado numa zona industrial em Essex.

Durante a madrugada desta quarta-feira foram descobertos 39 corpos dentro de um atrelado de um camião, numa zona industrial de Essex, no Reino Unido. Entre as vítimas mortais está um adolescente.

O condutor, um jovem da Irlanda do Norte, de 25 anos, foi detido pelas autoridades de imediato.

Segundo a polícia de Essex, o camião terá partido da Bulgária e entrado no Reino Unido através do País de Gales, no passado sábado, dia 19 de outubro. Já foi aberta uma investigação de homicídio.

“Estamos a identificar as vítimas, no entanto, antecipamos que possa ser um processo lento”, explicou o superintendente-chefe da polícia.

Em imagens aéreas feitas a partir de um helicóptero é possível ver o local onde o incidente ocorreu.

Por Notícias ao Minuto